YPG/PKK'dan sivillere havan ve roketatarlı saldırılar: 2 şehit, 12 yaralı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.



Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.







Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.



Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Kaynak : AA

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