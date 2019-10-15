Üniversitelilerden bataryası ısıya dayanaklı elektrikli araç

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, geliştirdikleri aktif dengelemeli ısıya dayanaklı batarya sistemli elektrikli araç yaptı.



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomobil Kulübü öğrencileri, petrol yakıtları tüketen araçların doğaya verdiği zarar nedeniyle alternatif kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi için çalışma başlattı. Öğrenciler yaklaşık bir yıl süren çalışmayla ürettikleri elektrikli otomobile "Davraz" ismi verildi.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) tarafından aktif dengelemeli batarya sistemi lisanslandırılan "Davraz", TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde katıldığı yarışmalarda derece elde etti.



Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, yaptığı açıklamada, öğrencilerin büyük emek vererek otomobili ortaya çıkardığını söyledi. Yerli ve milli üretimlerin bu çalışmalar sayesinde ortaya çıkacağını vurgulayan Diler, öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.



Davraz Ekip Lideri Muhammed Raşit Sancar da araçta aktif dengelemeli batarya yönetim sistemini geliştirdiklerini bildirdi. Aktif dengelemeli batarya sistemin diğer araçlardan ayırt edici bir özellik olduğunu anlatan Sancar, şöyle konuştu:



"Aktif dengelemeli sistemde piller tek tek kontrol ediliyor. Bizim ürettiğimiz araçta 297 pilimiz var. Pasif sistemlerde ise bir seri pil, tek bir pil olarak kabul ediliyor. Bataryası ısıya dayanaklı. Aracımız 60 kilometre hızla ve 60 kilometre mesafe gidebilir. Biz gelecek yıl, bunu daha çok geliştireceğiz. Dört kişinin bine bileceği, daha dayanıklı, şehir içinde kullanıla bilen ve verimliliği daha yüksek araç üreteceğiz." Kaynak : AA

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