TSK yığınağa başladı!

TSK birlikleri, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındırdı. Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru hareketlendi. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, harekatın 7'nci gününde de Münbiç yakınlarındaki bölgede takviye güç olarak konuşlanmasını sürdürdü.







RUSYA, ESED GÜÇLERİNİN MÜNBİÇ'TE KONTROLÜ SAĞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Rusya'nın desteklediği Esed güçlerinin terör örgütü YPG ile anlaşarak Münbiç yakınlarına geldiği önceki gün duyurulmuştu. Reuters'ın duyurduğu habere göre; Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Esed güçleri Münbiç'te 1000 km kare alanda hakimiyet sağladı.



Bakanlık ayrıca Tabka'daki havaalanı ve iki hidroelektrik santralinde de kontrol sağlandığını belirtti.







MÜNBİÇ VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ?



Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.









