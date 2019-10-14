Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekâtı' dolayısıyla uygulanacak yaptırımları duyurdu. Trump, 'Çelike uygulanan gümrük vergisi mayıs ayında yaşanan indirimin öncesindeki gibi yeniden yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen ve Türkiye'yle 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak.'



BAŞKANLIK KARARNAMAESİNİ YAYINLAYACAĞIM



Trump'ın açıklamaları şöyle:



'Yakında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarsızlığa katkı sunan hareketlerine katkı koyan hükümetin mevcut ve eski hükümetinin yetkililerine ya da herhangi bir kişiye yaptırım uygulanması konusunda yetki veren bir BaşkanlıkKararnamesi'ni yayınlayacağım.



YAPTIRIMLARI AÇIKLADI



Çelike uygulanan gümrük vergisi mayıs ayında yaşanan indirimin öncesindeki gibi yeniden yüzde 50'ye çıkarılacak. ABD, Ticaret Bakanlığı tarafından sürdürülen ve Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasını içeren müzakereleri hemen sonlandıracak.







'AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANABİLECEK'



ABD Başkanı, açıklamasına şöyle devam etti:



'Bu kararname ile ABD, Suriye'de ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesi engelleyen, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleyen, mültecileri zorla ülkelerine gönderen ve barışı, güvenliği veya istikrarı tehdit eden kişilere ağır yaptırımlar uygulayabilecek. Kararnameyle, mali yaptırımlar, varlıklara el koyma ve ABD'ye giriş yasağı dahil olmak üzere çok çeşitli sonuçlar uygulanabilecek.'



'TÜRKİYE YAPILANLARI TEHLİKEYE ATMAMALI'



Açıklamasında 'Göreve geldiğim ilk günden itibaren Trump yönetimi, ABD'nin ve ABD vatandaşlarının güvenliğini korumak için yorulmadan çalıştı. ABD ve ortakları, IŞİD'in acımasız hilafetindeki toprakların tamamını özgürleştirdi. Türkiye bu kazanımları tehlikeye atmamalıdır' diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:



'Türkiye ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivillerin, özellikle hassas etnik ve dini azınlıkların korunmasına öncelik vermelidir. Sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması, sivillere ait binaların yıkılması ve etnik veya dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez.'

