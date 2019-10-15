Terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki köylere ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.



Ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Sacu Nehri civarındaki köylerden, askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin Mirze, Tel Ali ve Şuayip köylerini ısı güdümlü füzeler ve topçu atışlarıyla hedef aldı.



Terör saldırılarında, 6 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.



Azez ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen 4 topçu saldırısında ise 2 sivil yaralandı.



Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine, dün gece düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaralanmıştı. Kaynak : AA

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