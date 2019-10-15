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PKK ve DEAŞ'a ağır darbe

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 3 günde 36 ilde yapılan operasyonlarda 245 kişi gözaltına alındı Aynı dönemde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda ise 146 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel / 15 Ekim 2019 Salı 16:40
PKK ve DEAŞ'a ağır darbe

İçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan 63 operasyonda, 245 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde gerçekleştirilen 44 operasyonda ise 146 kişi yakalandı.

Operasyonların devam ettiği belirtildi. Kaynak : AA

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