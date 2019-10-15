PKK ve DEAŞ'a ağır darbe

İçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan 63 operasyonda, 245 kişi gözaltına alındı.



Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde gerçekleştirilen 44 operasyonda ise 146 kişi yakalandı.



Operasyonların devam ettiği belirtildi. Kaynak : AA

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