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Öldürülen terörist sayısı 611 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 611 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Güncel / 15 Ekim 2019 Salı 20:05
Öldürülen terörist sayısı 611 oldu

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 7. gününde...

Obüs ve hava harekatıyla başlayan operasyonda, Türk askerinin operasyonları sürüyor. Operasyonlarda Suriye Milli Ordusu da TSK'ya destek veriyor.



611 OLDU

Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 611'e ulaştı.

TürkiyeSuriye


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