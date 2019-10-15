Kırmızı mercanlar için proje

Edremit Körfezi, Ayvalık adaları ve çevresinde dağılım gösteren kırmızı mercanların; biyoçeşitliliklerinin tespiti, korunması, sürdürülebilirliklerinin sağlanması hedefiyle uygulanan “Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar” projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki mercan türlerini tespit etmek, tehlike altındaki kırmızı mercanların güncel koordinatlarını belirlemek, belirli lokasyonlar için yüzer şamandıralar ile mercanları güvence altına almak adına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ve Agrida Turizm Derneği’nin ortaklaşa çalışmalar yürütüyor.



Edremit Körfezi ve Ayvalık’ı dalış turizminde cazibe merkezi haline getiren kırmızı mercanları görmek için her geçen gün daha çok dalgıç bölgeye geliyor. Edremit Körfezi ve Ayvalık’ın bu alandaki yerini korumak ve mercanların sürekliliğini sağlamak amacıyla 6 istasyonda tonoza bağlı yüzer şamandıra sistemi kurulacak. Bu sayede şamandıraların koordinatları haritalara işlenerek koruma altına alınacak. Kaynak : İHA

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