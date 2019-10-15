HDP sokak çağrısı yaptı

Daha önce Kobani olaylarında sokağa çıkma çağrısı yapıp 52 kişinin ölümüne sebep olan HDP, Barış Pınarı Harekatı için de vatandaşı sokağa çağırdı.
Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki terör varlığını sonlandırmaya başlayan Mehmetçik, bölgedeki ilerleyişine 7. gününde devam ediyor.
Tel Abyad ve Resulayn'ı teröristlerden temizleyen askerimiz, Münbiç ile Kobani'ye de namlularını çevirince, HDP yerinde duramadı.
HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI
Mehmetçik'in, Suriye'de teröristleri tek tek temizleyip güvenli bölgeyi kurmasından rahatsız olan HDP, halkı sokağa davet etti.
52 KİŞİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜZÜ UNUTMADIK
HDP, 6-8 Ekim Kobani olaylarında da sokak çağrısı yapmıştı. HDP'li Selahattin Demirtaş'ın açıklamasıyla sokağa dökülen halk, 52 kişiyi katletmişti.