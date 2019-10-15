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Enişte katilinin ifadesi şoke etti! 'Cinsel içerikli oyun figürlerinden tahrik oldum'

İzmir Konak'ta düğün gününün sabahında 24 yaşındaki eniştesi Tugay Keser'i başına ve vücudunun çeşitli yerlerine 11 el ateş ederek öldüren gelinin erkek kardeşi ifadesiyle şaşırttı.

3. Sayfa / 15 Ekim 2019 Salı 11:05
Enişte katilinin ifadesi şoke etti! 'Cinsel içerikli oyun figürlerinden tahrik oldum'

İzmir Konak'ta düğün gününün sabahında 24 yaşındaki eniştesi Tugay Keser'i başına ve vücudunun çeşitli yerlerine 11 el ateş ederek öldüren gelinin erkek kardeşi Necati G. (24) ile cinayete yardım eden Gökçe K. (25) için hazırlanan iddianamede, 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Öldürmeye yardım etme' suçlarından 36 yıla kadar hapis cezası istendi.

'BİRLİKTE OYNADIK'

Keser'in evine 'Açın kapıyı polis peşimizde, zor durumdayız' diyerek girdiği tespit edilen Necati G'nin ifadesinde, 'Düğün esnasında Tugay'ın oynarken yaptığı oyun figürlerinden tahrik oldum. Çünkü cinsel içerikli oyun figürleri yapıyordu. Buna rağmen ben bir tatsızlık çıkarmadım. Hatta bir ara yakınlarım tarafından sahnede oyun oynamak üzere Tugay'la bir araya geldik. El ele tutuştuk ve kısa bir süre beraber oynadık' dediği ortaya çıktı. Davanın önümüzdeki günlerde görüleceği öğrenildi. (Yeniasır)

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