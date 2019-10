Çok çay tüketimi kansızlık yapıyor

Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek, “Toplumumuzda özellikle kadınlarda sıkça görülen kansızlık demir, folik asit, B12 vitamini eksikliğinde halsizlik, kalp çarpıntısı, yorgunluk, iştahsızlık, baş dönmesi, ağız kenarlarında kuruluk, enfeksiyona yakalanma sıklığının artması gibi semptomlarla kendini gösterir. Demir vücudumuz için elzem bir mineraldir. En önemli görevlerinden biri hemoglobin (oksijen taşıyan kan hücreleri) yapımıdır. Vücutta demir depoları yavaş yavaş boşalır ve semptomlar ilk başta kendini belli etmeyebilir. Demir vücutta kendi üretilmediği için besinlerle alınması zorunludur. Demir birçok besinde doğal olarak bulunur. Hayvansal kaynaklı besinlerden alınan demir (emilim oranı %30 ) bitkisel kaynaklı (emilim oranı %5) alınan besinlere göre daha kolay emilir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, yemek seçme, aşırı kahve, çay, sigara tüketmek, gebelik ve emziklilik dönemlerinde yetersiz beslenme, C, E,B vitaminlerinin yetersiz alımı kansızlık sebeplerindendir” dedi.



Diyetisyen Erkek, kansızlığı önlemek için şu tavsiyelerde bulundu:



“Çay, kahve, kola, sigaradan uzak durulmalı. İçindeki polifenoller demirin biyoyararlılığını azaltır. Özellikle yemeklerle birlikte tüketilmesi uzun vadede kansızlık oluşturur. Kırmızı et, iyi pişmiş baklagiller, hindi eti, yumurta, yağlı tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, pekmez, tahin helvası gibi besinler beslenmemizde dengeli bir şekilde yer almalı. Demir emilimini arttırabilmek için; C vitamini ile birlikte demir içeren besinleri tüketilmelidir. Özellikle kırmızı et yemeklerinizi koyu yeşil yapraklı sebzelerle pişirebilir, veya kurubaklagil yemeklerinizle bol limonlu salata tercih edebilirsiniz. Koyu yeşil yapraklı sebze yemeklerinizi taze sıkılmış bir meyve suyu ile veya asidik bir kaynak besin yoğurt ile tüketirseniz demir emilimi artar. Kansızlık problemi yaşıyorsanız et ağırlıklı öğünlerinizde süt ürünlerini bulundurmayın. Fazla süt ve süt ürünleri tüketimi demir emilimini engeller. Kadınların özel günlerinde vücutlarındaki kanama ile demir kaybı artmaktadır. Bu nedenle özellikle kanama miktarı fazla olan kadınları demir açısından zengin olan besinlerin tüketimini arttırmaları gereklidir. Günlük demir gereksinimi, erkekler için 10 mg, kadınlar için 18 mg, gebelik dönemi için 27 mg, emzirme dönemi için 18 mg, ergenlik dönemi için 15 mgdır. Eğer demir seviyeleriniz çok düşükse (anemikseniz), doktorunuz tarafından demir takviyesi kullanmanız için öneri alabilirsiniz. Bu ilaçların kabızlığına neden olma olasılığı yüksektir. Bunu önlemek için, taze sebze ve meyve, lif ve su tüketimini diyette arttırmak önem taşır.” Kaynak : İHA

