ABD'den kritik ziyaret!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ''Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırımların kalacağını söyleyecek'' denildi.



ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.



'TÜRKİYE'YE SERT YAPTIRIMLAR UYGULADIK'



Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da 'polislik' yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, 'Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz. (Pence ve Pompeo'nun yer aldığı) Heyet ateşkes talep edecek. (Türkiye'ye) Tahmin edebileceğiniz en sert yaptırımları uyguladık' ifadelerini kullandı.







ABD'Lİ 4 ÜST DÜZEY YETKİLİ HEYETTE OLACAK



Açıklamaya göre ABD heyetinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de olacak.



GÜNDEM SURİYE'DE ATEŞKES



Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.