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Trump'dan yeni IŞİD açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, IŞİD’li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli açıklamasında bulundu.

Yaşam / 14 Ekim 2019 Pazartesi 03:07
Trump'dan yeni IŞİD açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli”dedi.

Trump, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli'

'Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları IŞİD'lileri geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek!' ifadelerini kullandı.

Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı. “Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil' ifadelerini kullanmıştı. Kaynak : İHA

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