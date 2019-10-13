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Slogan attılar polis müdahale etti

HDP Beşiktaş İlçe binasının önünde slogan atan HDP’lilere polis ekipleri slogan atmamaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan partililere polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. 9 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Siyaset / 13 Ekim 2019 Pazar 20:39
Slogan attılar polis müdahale etti
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HDP'nin kuruluşunun 7'nci yıl dönümünde partinin Beşiktaş İlçe binasında toplantı düzenlendi.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP İstanbul milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında binaya giren partililer, toplantının ardından dışarı çıkarak slogan atmaya başladı.

Polis ekipleri partilileri slogan atmamaları yönünde uyardı. Uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden partililere polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olayda 9 kişi gözaltına alındı. Kaynak : İHA

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