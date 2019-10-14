PKK/PYD-YPG'li teröristlere mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.' ifadesi kullanıldı.



Görüntülerde, tünel içindeki cephanelikten mühimmat yüklenen kamyonun imha edildiği görülüyor. Kaynak : AA

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