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Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer ödülün sahipleri oldu.

Dünya / 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:00
Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2019 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu.

Nobeli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer kazandı.

Bilim insanları nobele küresel çapta yoksulluğun azaltılması yönündeki deneysel çalışmalarından dolayı layık görüldü.

Kazananlar 918 bin dolar yani yaklaşık 5,5 milyon liralık para ödülünün de sahibi oldu.

Esther Duflo, ekonomi alanında nobel kazanan ikinci kadın oldu. Nobel kazananlara ödülleri Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de verilecek.

Nobel


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