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Metin Özkan: FETÖ'cüler YPG'lilere eğitim veriyor

Gazeteci Metin Özkan, TSK'dan ihraç edilmiş FETÖ'cü subayların Münbiç'te teröristlere eğitim verdiğini söyledi.

Televizyon / 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:53
Metin Özkan: FETÖ'cüler YPG'lilere eğitim veriyor
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Medya ve İletişimden Sorumlu Danışmanı ve Gazeteci Metin Özkan çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Özkan, TSK'dan FETÖ'den ihraç olmuş subay ve astsubayların Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'lilere eğitim verdiğini söyledi.

'O BÖLGENİN RÖNTGENİ SİLAH KUVVETLERİN ELİNDE VAR'

Devletinde bu subay ve astsubaylardan haberdar olduğunu söyleyen Özkan 'Bir çok kaçak subay astsubay YPG'nin içinde olduğuyla ilgili bilgiler var. Bazı FETÖ'cü subayların orada eğitim verdiğiyle ilgili de bilgiler var. Eğitimler Münbiç'te veriliyor. YPG'nin bazı kamplarında veriliyor. İhraç edilmiş Yunanistan'a kaçmış subaylar nerde zannediyoruz. Onlar orda piknik falan yapmıyor.Devlet orda olduklarını biliyor. Sayısını mutlaka biliyordur. Bir kere o bölgenin röntgeni silahlı kuvvetlerin elinde var' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

KaçakTerör ÖrgütüYunanistanDevlet BahçeliMetin Özkan


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