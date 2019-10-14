USD (Alış - Satış) : 5,91 - 5,92 EURO (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53

Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'ne gitti. Bahçeli'nin sakallı ve uzun saçlı hali dikkat çekti.

Siyaset / 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:51
Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 22 gündür, istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesaisine başladı.

Bahçeli, önce Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde kısa bir tedavi olmuş, ardında da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde kontrolden geçmişti.

Ardından evinden istirahat eden Devlet Bahçeli siyaset sahnesine döndü.

İLK KEZ SAKALLI
 Giyimine ve tıraşına dikkat eden bir siyasetçi olarak öne çıkan Devlet Bahçeli bugün belki de ilk kez sakallı ve uzun saçlı olarak görüldü. 

Başkent ÜniversitesiBilkentDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı