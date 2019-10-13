Döğer kervansarayı'na 'Frigya' dopingi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki 585 yıllık Osmanlı eseri "Döğer Kervansarayı", son yıllarda Frigya'daki turizm potansiyelinin canlanması sonucu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Döğer Kervansarayı, görkemli mimarisiyle Anadolu'da 585 yıldır ayakta kalmayı başaran Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.



Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi'ndeki şer'i sicillerindeki kayıtlara göre, kervansaray, Osmanlı Padişahı 2. Murat döneminde 1434 yılında yapıldı.



Doğu-batı doğrultulu kesme taşlardan inşa edilen kervansaray, iki katlı han ve tek katlı "develik" şeklinde iki bölümden oluşuyor.



Her iki bölümüne birer büyük kapıyla girilen kervansarayın, han kısmının zemin katında dört fil ayağı üzerine tuğladan yapılmış kemerler bulunuyor. Üst katında da insanların dinlenebilmesi için ocaklı tonozlu ve kubbeli 5 oda yer alıyor. Tek katlı develik ise moloz taştan duvarları ve taş kaplama kırma çatısıyla dikkati çekiyor.



Vakıflar Genel Müdürlüğünce 26 yıl önce restorasyonu tamamlanan kervansaray, son yıllarda İhsaniye Kaymakamlığı ile Döğer Belediyesinin bazı etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.



Tarihi Frig Vadisi yolu üzerinde bulunan Döğer Kervansarayı, son yıllarda bölgeye yapılan devlet-özel sektör yatırımlarının da etkisiyle yerli ve yabancı turistlerce sıkça ziyaret ediliyor.



- "100 bin yerli ve yabancı ziyaretçi"



Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kervansarayın İpek Yolu üzerinde bulunduğunu ve yıllarca insanların uğrak mekanı olduğunu söyledi.



Beldenin turizm potansiyelinin her yıl arttığını dile getiren Demirel, şöyle konuştu:



"Döğer Kervansarayı, Vakıflar Genel Müdürlüğünce, en son 1991-1993 yılında restore edilmiş, görkemli mimarisiyle halen daha dimdik ayaktadır. Kervansarayın korunması ve bakımı noktasında yöre halkı büyük özen gösteriyor. Tarihi yapı, son dönemlerde yerli ve yabancı turistlerce ziyaret ediliyor. Aldığımız bilgiye göre, son bir yıl içinde genelde günübirlik ziyaretler ve turlar başta olmak üzere Döğer Kervansarayı, 100 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırladı.



Bu ilgide etken, başta tarihi Frig Vadisi ile beldemizin konumudur."



Vakıflar Genel Müdürlüğüne Döğer Kervansarayı'nın Frigya turizminde etkili şekilde kullanılması için belediyelerinin proje sunduğunu anlatan Demirel, "Bu projemiz gerçekleştiği takdirde han bölümünün zemin katı restoran, üst katı da kafe olarak insanlara sürekli hizmet edecek. Tek katlı develik bölümünü ise beldemizdeki kadınlarımızın yöresel yemekleri ile el emeği, göz nuru çalışmalarını sergileyebilecekleri bir mekan olarak hazırlayacağız. Projemiz, en kısa zamanda onaylanırsa kervansarayımızı başta halkımız olmak üzere yerli ve yabancı misafirlerimizin etkin şekilde kullanması için hizmetine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA

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