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Devlet Bahçeli Parti Genel Merkezine geldi

Üst solunum rahatsızlığı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezindeki mesaisine başladı.

Siyaset / 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:09
Devlet Bahçeli Parti Genel Merkezine geldi
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Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 gün süren tedavi ve istirahatin ardından parti genel merkezine geldi.

MHP lideri Bahçeli'yi, parti genel merkezi önünde çok sayıda partili karşılarken, Bahçeli, bozkurt selamı ile partilileri selamladıktan sonra makam odasına çıktı.

Diğer yandan, Bahçeli'nin sakallı hali ise ilk kez görüntülendi. Kaynak : İHA

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Devlet Bahçeli


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