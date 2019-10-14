Dehşete düşüren detaylar... Doktor sevgili damardan öldürdü!

Karaman, 29 Temmuz'da Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Özgür T. tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'ın hazırlayıp Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu olayla ilgili iddianamede özetle şöyle denildi:



‘ŞÜPHELİ YAPTIĞINI KABUL ETTİ'



“Şüpheli Özgür T., olay günü eve yanında getirdiği kendisine ait olan, iş nedeniyle yanında, aracında taşıdığı çantada bulunan 2 adet A...... ve bulantı ilacı Z.... isimli ampulleri yine çantasındaki enjektör ile Ayşe Karaman'ın sol el üstüne damar yolu açmak suretiyle uyguladığını kabul etmiştir. Ölenin kan ve idrar numunelerinde P....... ilacının etkin maddesinin tespit edilmesi, otopsi raporunda kişinin kesin ölüm sebebinin anestezik madde alımına bağlı olduğunun belirlenmesi, P....... ilacının antestezi uzmanı doktor ile ilgili kişiler dışında başkalarınca yasal olarak temin edilmesinin zor oluşu, müştekilerin şikâyetleri, tanık anlatımları, özellikle tanık Tuğçe A.'nın anlatımları, otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır.”



‘AYŞE KORKTUĞUNU SÖYLERDİ'



İddianamede, tanık Tuğçe A.'nın ifadesine de yer verildi. Tuğçe A., şöyle dedi: “Ayşe Özgür'ün kendisine saplantılı bir şekilde bağlandığını, mesajlarını incelediğini, korktuğunu söylerdi. Olaydan 5 gün kadar önce Ayşe, Özgür'ün bir arkadaşının, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, bu olaydan dolayı Özgür'ün imalı bir şekilde konuştuğunu, bu şekilde aldatılmanın sonucu ölüme götürebileceğini söylediğini, arkadaşlığının saplantılı bir şekil aldığını anlatmıştı.”