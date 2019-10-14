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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç konusunda uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." dedi.

Siyaset / 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç konusunda uygulama aşamasındayız
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Bakü'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 14-15 Ekim 2019'da düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak amacıyla birazdan Bakü'ye hareket edeceğini belirtti.

Seyahatinde kendisine, bakanların ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetin de eşlik ettiğini ifade eden Erdoğan, Bakü'ye varışlarını mütakiben ilk olarak Aliyev ile bir araya geleceklerini, ardından DEİK tarafından düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması vesilesiyle, yurt dışında yaşayan iş adamları ile buluşacaklarını geleceklerini aktardı.

Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin, pek çok açıdan tarihe kayıt düşeceğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

'Zirve öncelikle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk Konseyi'nin 10. yıl dönümüne tekabül ediyor. Bakü Zirvesi ile Özbekistan'ın da aramıza tam üye olarak katılışına şahitlik edeceğiz. Bu şekilde konseyimiz daha da güçlenmiş olacak. Eylül ayında Budapeşte'de konseyimizin Avrupa temsilcilik ofisinin açılması da teşkilatın gücüne güç katmıştır.

Teklifimiz ve diğer ülkelerin de kabulüyle, 'Türk dünyasının Aksakalı' Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e de Türk Konseyi Onursal Başkanı unvanı da bu zirve vesilesiyle takdim edilecektir. Aksakalımızın engin tecrübelerinden böylece konsey olarak istifade etmeyi sürdüreceğiz. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi doğrusu bizler için bir iftihar vesilesidir.'

Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağını belirten Erdoğan, hem konseyin hem de ikili ilişkilerin geleceğini ele alma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Bu vesileyle muhataplara Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceklerini aktaran Erdoğan, Bakü'deki temasların Türk Konseyi üyesi ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağına inandığını kaydetti.

'Biz doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz'

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Kobani'nin durumuyla ilgili şunları kaydetti:

'Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız.'

Yabancı basının harekat ile ilgili manipülasyon yaptığı iddiasına ilişkin Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

'Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.'

'Siz müttefikinizin yanında mı teröristlerin yanında mı yer alacaksınız'

Erdoğan, 'Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar.' diye konuştu.

Türkiye'nin karşında bir terör örgütü olduğunun altını çizen Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

'Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur.'

'Etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı'

Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen noktayla ilgili bilgi veren Erdoğan, etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştığını söyledi.

Erdoğan, NATO'nun harekat ile ilgili duruşuna ilişkin, şunları kaydetti:

'(NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı.'

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