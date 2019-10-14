Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı en çok ülkelerden biri olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüşme sağladı.



Görüşmede harekatın bölgesel barışa sunacağı katkılar ele alındı.



AKAR DA FRANSIZ MEVKİİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: 'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.'

