USD (Alış - Satış) : 5,91 - 5,92 EURO (Alış - Satış) : 6,52 - 6,53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u arayarak Barış Pınarı Harekatı'nın amacını anlattı.

Siyaset / 14 Ekim 2019 Pazartesi 22:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı en çok ülkelerden biri olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüşme sağladı.

Görüşmede harekatın bölgesel barışa sunacağı katkılar ele alındı.

AKAR DA FRANSIZ MEVKİİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: 'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.'

CumhurbaşkanıFransaTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı