Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arap Birliği'ne sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 'Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk.' ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin terörün acısını en iyi bilen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



'DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz.'



Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:



'Türkiye NATO'nun üyesi mi, üyesi. Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamına yakını NATO'nun üyesi mi, üyesi. Peki ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi?'







Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Terör örgütlerine ve onların yularını elinde tutan şer odaklarına rağmen, terörü kaynağında yok etme irademizi asla sekteye uğratmadık.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye tarafından Türkiye'ye 700'ü aşkın havan topunun atıldığını belirterek, '18 şehidimiz, 200'e yakın yaralımız var.' diye konuştu.



'Ülkemizde sadece terör örgütünün bir sözde siyasi organizması var' diyen Erdoğan, 'Onun haricinde şu anda milletimiz yekvücut halinde.' ifadelerini kullandı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



'Bunlar hala 'PKK değil' gibi ifadeler kullanıyorlar. Ya siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz? İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, ne derseniz deyin.'



AB'nin Türkiye'ye yönelik aldığı kararlara ilişkin, Erdoğan:



'Arap kardeşlerimiz Suriye'den varil bombalarından kaçtı. Şu anda onlara biz bakıyoruz, bir kardeşlik görevi olarak bunu yapıyoruz. Peki bir kuruş destek mi verdiniz, bunun için? Elinizi mi uzattınız? Yok. Şimdi kalkmışsınız Türkiye'yle ilgili ileri geri kendinize göre bazı kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar, almasanız ne yazar?'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan manipülasyonlara ilişkin, 'Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı, DEAŞ'le mücadeleyi zaafa uğratacağı, demografik yapıyı değiştireceği, siyasi çözümü tıkayacağını söyleyenlere şunu söylüyorum; iddialarınızın hepsi yalan, iftira ve bühtandır, bizim işimiz teröristlerledir.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Biz iki ayrı devlet olsakta aynı milletin evlatlarıyız. Şimdi bunu eleştiriyoruz. Altı devlet, tek milletimiz.



Türkistan coğrafyası bizim anayurdumuz ana coğrafyamızdır.



'Dünya Tür İş Konseyi Buluşması' ekonomik ilişkilerin artmasına vesile olsun. Amacımız ve arzumuz tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir. Siyasi ve kültürel ilişkilerle güçlendiği müddetçe krizlere karşı direnç kazanır.



İkili ticaretimizin önündeki engelleri kaldırırken ortak ulaşım projeleriyle mesafeleri kısaltıyoruz.



Türk dünyası olarak hem birbirimize hem de Avrupa'dan ABD'ye kadar dünyanın farklı ülkelerine göç veriyoruz. 6,5 milyon vatandaşımız başta Avrupa olmak üzere dünyanın yüzlerce ülkesinde hayatlarına devam ediyor. Değerli dostum Aliyev'in dediği gibi bir milletin iki diasporası olmaz. Bir Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri, Çeçen tüm kardeşlerimize Türk kardeşlerimize Türk diasporasının doğal üyesi olarak bakıyoruz.



Türkiye olarak bulundukları ülkelerde Türk diasporasını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.



Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlet şiarını kullanarak tüm sorunların üstesinden gelir. Türk dünyası ne kadar güçlü olursa Türk diasporası da geleceğe o kadar güvenler bakacaktır.



Dünya Dünyanın hiçbir ülkesi terör tehlikesinden azade değildir.



Türkiye yaklaşık 40 yıldır aralıksız mücadele ediyor.



DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütünün 30 bin TIR silahla donatıldığını gördük.



Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini özellikle bu PKK'nın yaz unsurları durumunda olan PYD/YPG ve DEAŞ bu terör örgütlerinden temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmek.



Dünya bunu görmüyor. Gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor.



(Arap Birliği'ne sert tepki)



Ey Arap Birliği sen bunları görmüyor musun? Dün Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar bugün geri alma adımı atıyor.



Terör örgütlerini NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok.



Terörle mücadeleden asla yılmayacağız..



Buradan bize tehdit var. Şu anada kadar 700'ü aşkın havan mermisi ülkemize atıldı. 18 şehidimiz var. Hani bunlar sivil öldürmüyordu? Bu terör örgütü her zaman sivillerimizi hedef alıyor.



Diyarbakır'daki malum partinin önünde ağlayan annelerin hallerini ey AB niye görmüyorsun?



Ey Arap Ligi, 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir niye görmüyorsunuz bunları?



Bir kuruş destek mi verdiniz bunlar için? Şu ana kadar 40 milyar dolar harcama yaptık. Destek gelse gelmese de yapıyoruz.



550'nin üzerinde teristi etkisiz hale getirdik. 500'ü ölmüş vaziyette. 26'sı yaralı, 24'ü de teslim oldu.



Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddiaların hepsi iftiradır. Bizim derdimiz terör örgütleriyle mücadeledir. İddialarınız hepsi yalan, bühtandır. Bizim işimiz teröristlerledir. Benim partimin Kürt milletvekili sayısı 50'dir.



Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığı kurutulmadan ne Suriye ne de Türkiye huzura kavuşur.



Harekatın ikinci gayesi ise 3 milyon 650 bin Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir.



Verdikleri sözlerinin hiçbirini tutmadılar. Çok daha vahimi batılı ülkeler tarafından YPG meşrulaştırılmaya çalışıldı. Bu süreçte maalesef uluslararası toplumdan beklediğimiz desteği alamadık. YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Türkiye artık sabrının sonuna gelmiştir.



Terörden arındırılmış bölgelerde yeni yerleşim yerleri inşa edeceğiz.



Açık söylüyorum. Başladığımız işi muhakkak bitireceğiz. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez.