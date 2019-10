Botoks Rehberi: Dr. Mustafa Karataş anlatıyor

Botoks aslında 1980'li yılların sonunda tedavi amaçlı geliştirilmiş bir ilaçtır. Şaşılık ve yüz felci gibi problemlere karşı geliştirilmiş bir tedavininyüzdeki mimik çizgilerini ve kırışıklıkları da yok ettiği fark edilince botoks, anti-aging endüstrisinin en popüler araçlarından biri haline geldi. Ancak onca zaman sonra bile işlemle ilgili pek çok yanlış algı var. Bunların başında tedavinin yüzde suni bir görünüm yarattığı geliyor. Hâlbuki bu botoksla değil, botoksun konusunda deneyimli olmayan kişiler uygulanması nedeniyle oluşan bir kanı. İşlem anatomi hakkında bilgi sahibi olan, işinin ehli uzmanlar tarafından yapıldığında son derece doğal sonuçlar yaratır. Diğer önemli bir problem de FDA onayı taşımayan taklit ürünlerin kullanılmasından kaynaklanıyor.







Güvenliği Tescilli



Botoksgüvenli bir işlemdir. FDA onaylı olması, etkinliği üzerine yapılmış yüzlerce bilimsel çalışma da bunun en iyi kanıtıdır. Peki, botoksun bir zehir olduğu söylentisi nereden çıkıyor? Botoksbotulinum toksin denen bir bakteriden üretilir. Yediğiniz yiyeceklerin üstündeyken gıda zehirlenmesine neden olan bu bakteri, pek çok işlemden geçerek botoksun ana maddesi haline geliyor. Tabii bakterinin kendisi değil de bu bakteriden ileri teknolojiyle elde edilen bir protein kullanılıyor.

Sağlık açısından hiçbir olumsuz etkisi olmayan bu protein kasa enjekte edildiğinde ya kasın kasılma gücü geçici olarak ortadan kalkıyor ya da azalıyor. Etkiyi belirleyen ise ilacın dozu. Tabii karşınızdaki formülün 1989 yılında geliştirildiğini ve daha anti-aging dünyasında kullanılmadan çok önce yüz felci, şaşılık gibi sorunlarda tedavi amaçlı kullanıldığını da unutmamak gerekir. Yani, onlarca yıldır hayatımızda olan botoksun hiçbir yan etkisi yoktur ve son derece güvenli bir uygulamadır.



Botoks Kırışıklıkları Artırmaz Önler



Botoksun kırışıklıkları artırdığına dair yanlış bir inanış da var. Tam aksinebotoks enjeksiyonunu tek bir defa yaptırmak bile, kırışıklık ve çizgilere neden olan mimik kaslarına yaklaşık 4 aylık bir dinlenme dönemi sağlamak anlamına geliyor. Bu şu anlama geliyor: Botoks yaptırmamış olsaydınız, bu dört ay içinde kaşlarınızı her çattığınızda, alnınızı her kırıştırdığınızda ya da gözlerinizi her kıstığınızda kolajen ve elastin lifleriniz daha da çok zarar görecek, çizgiler daha da derinleşecekti. Tabii ki kırışıkları önlemek adına optimum etki isteniyorsa botoks enjeksiyonları 5-6 ayda bir düzenli olarak yapılmalı.









Botoks Alerjik Reaksiyona Neden Olmaz



Eğer botoks yaptırdıktan sonra yüzü gözü şişen birini duyduysanız, o kişiye enjekte edilen formülün botoks olmadığını söyleyebilirim! Çünkü Botoks alerjik reaksiyona yol açmaz. Yanlış uygulamada karşılaşılabilecek en kötü senaryo yüzde doğal olmayan, fazla ifadesiz bir görünüm meydana gelmesidirki bu da işinin ehli olmayan ellere düştüğünüzde karşılaşabileceğiniz bir durumdur. Estetik olarak hoş görünmeyen bir uygulamada bile, sorun 1-2 ay içinde enjeksiyonun etkisinin azalmaya başlaması ile birlikte hafifler, 4-5 ay içinde de tamamen geçer.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey, yaptırdığınız enjeksiyonun orijinal olması. Yani, kullanılan formülün Allerganimzasını taşıyor olması gerekiyor. Botoksu geliştiren firma budur, FDA onayı da bu formüle verilmiştir.Menşei bilinmeyen sahte formüllere karşı uyanık olmakta fayda var. Eğer herhangi bir alerjik reaksiyon söz konusu ise bunun tek nedeni sahte bir formül kullanılmış olmasındandır. Peki, böyle bir duruma düşmemek için ne tür önlemler alabilirsiniz. Güvenilir bir doktor seçmek ilk ve en önemli adımdır. Yüzünüze enjekte edilecek ürünü görmek en doğal hakkınız. Enjeksiyonun üstünde AllerganBotox™ yazısını arayın. Piyasanın çok altında bir fiyata botoks enjeksiyonu yaptığını söyleyenlere de sakın imtina etmeyin. Sonuçta tüm dünya formülü tek bir üreticiden ve aynı fiyata satın alıyor. Fiyatta uzmandan uzmana küçük farklılıklar olması normaldir. Ama biri çıkıp da bu fiyatların çok altında botoks yaptığını iddia ediyorsa, kullandığı formülün sahte olması çok büyük olasılık.

Gençken de Botoks Uygulanabilir

Kliniğime gelip dudağını kalınlaştırmak ya da yüzünde radikal bir değişiklik yaratacak bir uygulama yaptırmak isteyen genç hastaları geri çeviriyorum. Tek bir istisna var o da botoks. Sizin gibi kaşlarını çok çatan, alnını çok kırıştıran genç hastalara ileride oluşacak kırışıklıkları önlemek için botoks enjeksiyonu yaptığım oluyor -tabii ki doğal ifadelerini bozmayacak, minik dozlar uygulanması gerekiyor. Neden? Çünkü bu yaştan önlem almak 30'lu yaşları kırışıklık ve çizgiler olmadan karşılamak anlamına geliyor. Aksi halde, mimikler zaman içinde kolajen ve elastin liflerinin hasar görmesine, çizgiler ve kırışıklıkların oluşmasına neden olacaktır.









Dr.Mustafa Karataş

Medikal Estetik Hekimi

https://www.drmustafakaratas.com

Facebook:@drmustafakaratas

Instagram:@drmustafakaratas

YouTube - Dr. Mustafa KARATAŞ