Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:



'Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu.' Kaynak : AA

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