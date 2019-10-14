ABD ordusu o bölgeden çekildi

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin ilerleyişi başarılı bir şekilde devam ediyor.



Şanlı ordumuzun ilerleyişi ile bölge bulunan ABD askerleri geri çekilmeye başladı.



HASEKE'DEN DE ÇIKTILAR



Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı sonrası Haseke kentinden de çekildi. Akşam saatlerinde başlayan çekilme işlemi nedeniyle ABD'li askerler, Irak tarafına geçtiler.