'50 Yıl' kitabının 76 yıl sonra tıpkıbasımı çıkarıldı

1918’den ölümüne dek Vakit gazetesinde çalışmış çok sayıda gazeteci yetiştirmiş Yazar Hakkı Tarık Us’un, 1942 yılında ilk yazılarının ardından 50 yıl geçmiş yazarların eserlerinin bulunduğu “50 yıl” adlı kitabı yıllar sonra tekrar derlendi.



Eserin ilk yayımından 76 yıl sonra Basın İlan Kurumu, tıpkıbasımla bu eseri okurların ilgisine sundu. Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Abdurrahman Vefik Sayın, Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçın gibi basın, kültür ve düşünce hayatından 59 ismin fotoğrafları, ilk yazıları, kendi el yazı örnekleri kitapta yer alıyor.



Mehmet Fatih Can’ın yayın yönetmenliğini yaptığı eser sınırlı sayıda basılırken, kitabın dijital versiyonu da Basın İlan Kurumunun resmi web sitesi üzerinden online olarak meraklıların ilgisine sunuldu. “50 Yıl” adlı eserde bulunan üzerinden yıllar geçen solgun görünümlü fotoğraflar teknolojinin imkanlarıyla netleştirildi. Eserin sayfa numaralama tertibine müdahale edilmeyerek, numaralandırmada yapılan hatalar aynı şekilde muhafaza edildi. Kaynak : İHA

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