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YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, daha önce ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristler ile aileleri tuttuğu bir kampı ateşe vererek içeridekilerin kaçışını hazırladı.

Dünya / 13 Ekim 2019 Pazar 16:17
YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde, daha önce ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristler ile aileleri tuttuğu bir kampı ateşe vererek içeridekilerin kaçışını hazırladı.

Rakka iline bağlı Ayn İsa belde merkezinin batısında yer alan kampta adının açıklanmasını istemeyen bir sivil çalışanı, yaşananlara ilişkin AA muhabirine, şunları söyledi:

'Bugün 11.00 sularında örgüt yöneticileri gelip biz sivil çalışanların tümünü kamp alanından çıkardı. Yalnızca kendileri içeride kaldı. 13.30 sularında kamp alanında yangın başladığını ve dumanların yükseldiğini gördük. Arkadaşlarımız ne olduğuna bakmak için gittiklerinde bizim kullandığımız ofislerin yandığını gördü. Bu yangını tutuklular ve aileler kendi bulundukları yerde çıkarmış olsaydı bizim ofislerimize zarar gelmezdi. Bizim ofis alanımız DEAŞ'lılar ve ailelerinden farklı bir noktada. Bu yangını örgütün kendisi çıkardı. Bizi bu yangını başlatmadan önce oradan çıkarmaları da bunun kanıtı.'

Görgü tanığı, kampa herhangi bir hava saldırısı ya da bombardıman olmadığını ifade etti.

Yangının başlamasıyla, kampın DEAŞ'lı teröristler ve aileleri ile daha önce yerinden edilip bölgeye sığınmış sivillerin yaşadığı her iki bölümünden binlerce kişinin kaçtığı görüldü.

Yangın nedeniyle boşalan kampta yaklaşık 5 bin kişi bulunuyordu. Bunların yaklaşık 2 binini DEAŞ'lı teröristler ile çocuk ve kadınlardan oluşan aile mensupları oluşturuyordu. Kalan 3 bin kişi ise Suriye'nin farklı bölgelerinde çatışmalardan kaçarak Ayn İsa'ya sığınan sivillerden meydana geliyordu.

Ayn İsa, Türkiye sınırına yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Türkiye, DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılacak alanlardaki alıkoyma merkezlerinde bulunan DEAŞ unsurlarının ve yine harekat alanındaki kamplarda bulunan ailelerinin gözetimini Türkiye'nin üstleneceğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı da Türkiye tarafından gözetim altına alınacak DEAŞ mensupları ve ailelerinin, bu aşamada, Suriye içinde terörden arındırılmış bölgelerde tutulması yönünde çalışmalar yapılacağını duyurmuştu.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek isteyen terör örgütü YPG/PKK, uzun süredir Batı dünyasını DEAŞ'lı teröristler ve ailelerini serbest bırakmakla tehdit ediyor.

YPG/PKK, ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristleri ve ailelerini Rakka ve Haseke'deki cezaevlerinde de tutuyor. Ancak bu kişilerin sonradan salıverilmesi için anlaşmalar yapıyor. Para karşılığı DEAŞ'lı teröristleri salan YPG/PKK, bunu zaman zaman koz olarak kullanıyor.

Örgüt, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ'lı teröristlerle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye'ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti. Kaynak : AA

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