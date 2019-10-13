YPG/PKK Cerablus'ta füzeyle sivilleri vurdu: 2 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.



Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin güneyine saldırdı.



Gandura-Münbiç otoyolunda seyreden sivillere ait araca TOW antitank füzesiyle saldıran teröristler, araçtaki aileden biri kadın 2 kişinin ölümüne, biri bebek 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Saldırı sonucu gerçekleşen patlamayı gören Suriye Milli Ordusu askerleri hızla olay yerine gelerek araçtakileri çıkarmaya çalıştı.



Araçtan çıkarılanlar arasında 2 yaşında bir çocuğun bulunduğu görüldü.



YPG/PKK, ABD desteğiyle ele geçirdiği Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor. Kaynak : AA

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