Silah temin etmeyeceğiz diyen Avrupa'ya net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya geldi.



Burada konuşan Erdoğan, 'ekonomik yaptırım' söylemlerine yönelik ise şunları kaydetti:



'Tabii bu ekonomik yaptırım, vesaire gibi ifadeler kullanılıyor ama doğrusu ben bu konularda da bu ifadeleri bu sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum. Çünkü, bugün Almanya Şansölyesi'ne de söyledim. Dedim ki 'NATO'da ortak olduğunuz stratejik ortaklarınıza karşı bu tür ekonomik yaptırım vesaire, 'Ben silah göndermeyeceğim.' gibi yaklaşımlarınızı bana izah eder misiniz? dedim. Bu ne anlama geliyor? Dün Dışişleri Bakanınız parlamentoda böyle bir açıklama yaptı. Biz o zaman NATO'da nasıl ortağız? Siz bize silahı bedava vermiyorsunuz. Paramızla veriyorsunuz. Peki, bulunduğumuz noktada NATO'yu korumaya gelince, bu koruma işlemini nasıl yapacağız? Şunu da söyleyeyim. Siz vermezseniz dünyada bu silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi. Patriotlar verilmedi, biz de S-400 aldık. Yıllarca İHA'yı vermediler. İHA'yı yaptık. SİHA'yı vermediler SİHA'yı yapıyoruz. Şimdi SİHA'nın bir kademe daha ilerisini test ediyoruz, o da olacak. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.'



AKINCI AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı konusundaki açıklamasına ilişkin, "Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok." dedi.



Gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya gelen Erdoğan, son dönemlerde görsel medyada özellikle gerek kameramanların, gerekse de habercilerin düştükleri durumların öyle sıradan olaylar olmadığını ifade ederek, "Bazen böyle izlerken biz bile endişeye kapılıyoruz. Allah göstermesin nereden ne zaman, hangi arkadaşımıza bir... Çünkü Amerikan sniperları vermiş bunların eline. Sniperlarla buralardan, oralara ateş ediyorlar. İşleri bu noktada çok da zor değil. Bunları da bizim dünyaya tüm görsel medyamızla, sosyal medyamızla anlatmamız, göstermemiz, bu yayınları yapmamız lazım." dedi.







