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Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama

AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamalara ilişkin, "Keşke terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız. Bu açıklamaları kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyaset / 13 Ekim 2019 Pazar 11:17
Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamaları kınadığını belirterek, 'Açıklama, basiretsizlik ve saygısızlıktır. Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloğa davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz.' ifadesini kullandı.

Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

'Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na karşı yaptığı açıklamanın basiretsizlik ve saygısızlık' olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

'Türkiye'yi terör örgütleriyle diyaloğa davet etmek, Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birine yakışmaz. Böyle bir sorumsuzlukla o makam yan yana durmaz. Sayın Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin zulümden kurtulmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatımızı da eleştirmiş. Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin kurtuluşunu sağlayan bir harekatı eleştiren kişi konumuna düşmüştür Sayın Akıncı. Barış Pınarı Harekatı, bir cinayet şebekesi olan terör örgütüne karşı yapılıyor. Sayın Akıncı, terör örgütüne karşı tek bir cümle kuramıyor ama teröre karşı mücadelemizi eleştiriyor. Bu açık bir saygısızlıktır.

Sayın Akıncı, ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile bir cinayet şebekesine karşı mücadele ediyor. Size bu cinayet şebekesinin alçak saldırıları sonucu, sadece son birkaç günde içinde bebekler de olan kaç vatandaşımızın, kaç askerimizin şehit olduğunu hatırlatırım. Sayın Akıncı, size Kıbrıs Barış Harekatı'nın hangi soykırım ve cinayet şebekesine karşı yapıldığını hatırlatmak zorunda kalmamız da çok üzücüdür. Şehit olan arkadaşlarınızın hatırına bu basiretsiz ve saygısız dili kullanmamalıydınız.'

Kıbrıs Barış Harekatı'nın bir cinayet şebekesine karşı yapıldığını ve barışı tesis etmiş bir harekat olduğunu vurgulayan Çelik, 'Barış Pınarı Harekatı da bir cinayet şebekesine karşı yürüttüğümüz terörle mücadeledir.' vurgusunu yaptı.

Bu mücadelelerde kimin yanlarında kimin karşılarında durduğunu unutmadıklarını, unutmayacaklarını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'Sayın Akıncı, keşke adınızı haklı ve meşru olandan yana yazdırsaydınız. Keşke bir Cumhurbaşkanı olarak terör örgütleriyle diyalog çağrısı yapan kişi olmasaydınız. Bu açıklamaları kınıyoruz. KKTC'deki kardeşlerimizi temsil etmeyen bu açıklamalar, Akıncı için kara lekedir. Dün Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaparken hangi iradeye sahipsek bugün de Barış Pınarı Harekatı için aynı iradeye sahibiz.' Kaynak : AA

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