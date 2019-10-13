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'Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu'

Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." açıklaması yapıldı.

Güncel / 13 Ekim 2019 Pazar 07:39
'Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

'Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu.'

Kaynak : AA

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