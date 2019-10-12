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Sınır ilçelerde eğitime 3 gün ara

Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin tamamında, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerindeki okullarda eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Eğitim / 12 Ekim 2019 Cumartesi 20:35
Sınır ilçelerde eğitime 3 gün ara

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, sınır ilçelerindeki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullarda, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda 14 Ekim Pazartesi, 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Aynı ilçelerde daha önce de eğitime 2 gün ara verilmişti.

Kaynak : AA

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