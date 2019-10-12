Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 14 katlı bir rezidanstan atlayarak ya da atılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru E. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede genç kıza erkek arkadaşı Serdar T. tarafından önce uyuşturucu madde kullandırıldığı ardından da tecavüz edildiği belirlendi. Erkek arkadaşından kurtulmak için pencereye kaçan genç kızın Serdar T. tarafından 9'uncu kattan aşağıya itilerek hayatını kaybettiği ifade edildi.



İddianamede yaşananlar şu şekilde anlatıldı:



Geçtiğimiz martta Küçükçekmece'deki bir rezidansın 9'uncu katından gece 00.30 sıralarında yarı çıplak vaziyette 17 yaşındaki Ebru E.'nin teras kata düşerek öldüğü tespit edildi. Genç kızın yanında bulunan Serdar T. isimli şüphelinin olay sonrası hızlıca binadan inerek ticari taksi ile uzaklaştığı belirlendi. Soruşturma sırasında ifadesine başvurulan Serdar T. rezidansın 9'uncu katında bulunan daireyi 1 yıllığına kiraladığı ve sitenin güvenliğine sahte kimlikle giriş yaptığı ortaya çıktı. Rezidansın güvenliğine kendisini Hızır Çakır olarak tanıtan T. Ebru E.'yi arkadaşları aracılığıyla tanıdığını ve değer verdiği bir kız olmadığını anlattı. Gözaltına alınan şüpheli Serdar T. 'Ebru ile birkaç gün önce tanıştık. Alkol almak için günlük olarak kiraladığımız eve geldik. Ben banyodan çıktığımda Ebru camdan kendisini geriye doğru sarkıtıyordu. Birden kendisini geriye doğru bıraktı. Hemen aşağıya koştum. Güvenlik görevlileri de geldi. Korkup kaçtım' diye kendisini savundu. Şüpheli T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



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Ebru E.'nin Adli Tıp'taki otopsisinde yüklü miktarda çeşitli uyuşturucu madde kullandığı ve cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Serdar T.'nin olay tarihinden önce ve olay günü uyuşturucu maddeleri alarak maktule içirdiği, daha sonra baskı üzerine cinsel ilişkiye girdiği Ebru E.'nin, Serdar T.'den kurtulmak için pencere camına yarı çıplak çıktığı ifade edildi. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Serdar T.'nin Ebru E.'yi ittirdiği, genç kızın 9'uncu kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. İddianamede Serdar T.'nin, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Evi terk eden çocuğu ailesinden habersiz yanında tutmak' suçları kapsamında müebbet hapsi istendi.

