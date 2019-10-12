MSB açıkladı: 415 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'de terör örgütlerine ilişkin sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.



Konuya dair açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 415'e ulaştı."

