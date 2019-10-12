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MHP'den Bahçeli hakkında son açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: 'Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır'

Siyaset / 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:42
MHP'den Bahçeli hakkında son açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.' ifadelerini kullandı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti:

'Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.' Kaynak : AA

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