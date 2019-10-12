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Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Kahramanmaraş'ta, jandarma ekiplerince ikna edilen YPG/PKK üyesi terörist teslim oldu.

Güncel / 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:49
Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 yıldır terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bir terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda memleketi Kahramanmaraş'a gelerek teslim oldu.

Açıklamada, adı belirtilmeyen şüphelinin, şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 29 yıl arandım. Jandarma bana ulaşarak hasretini çektiğim topraklarıma tekrardan kavuşmamı sağladı. Ben buradan benim durumumda olanlara seslenmek istiyorum, size uzanan ellere güvenin ve bırakmayın, benim gibi ülkenize ve ailenize hasret kalmayın, devletim bana sahip çıktı. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Devletin adaletine sığının, sizin de hasretiniz sona ersin.'

Kaynak : AA

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