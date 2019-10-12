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Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: 'Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekattan dolayı Alman hükümeti, Suriye'de kullanılma ihtimali olan hiçbir silah ve teçhizatın bundan sonra Türkiye'ye satılmasına onay vermeyecek'.

Dünya / 12 Ekim 2019 Cumartesi 19:23
Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekattan dolayı Alman hükümeti, Suriye'de kullanılma ihtimali olan hiçbir silah ve teçhizatın bundan sonra Türkiye'ye satılmasına onay vermeyecek.' ifadesini kullandı.

Alman Bild am Sonntag gazetesine açıklama yapan Maas, Alman hükümetinin 2016'dan bu yana özellikle Afrin'e yapılan harekattan sonra Türkiye'ye yönelik silah ihracatı konusunda çok kısıtlayıcı bir çizgi izlediğini belirtti.

Maas, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekattan dolayı Alman hükümeti, bundan sonra Suriye'de kullanılma ihtimali olan hiçbir silah ve teçhizatın Türkiye'ye satılmasına onay vermeyecek.'

Kaynak : AA

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