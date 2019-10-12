USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar!..

ABD'den İran'a tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’a yönelik yaptığı tehdit açıklamasında, ”İran, ekonomisinin çöküşünü izlemek istemiyorsa tutumunu temelden değiştirmeli" dedi.

Dünya / 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
ABD'den İran'a tehdit

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından İran’a yönelik tehditlerine devam ediyor. Pompeo Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ”İran rejimi, tutumunu temelden değiştirmeli ve normal bir ulus gibi davranmalıdır. Yoksa ekonomisinin çöküşünü izleyebilir” ifadelerini kullandı.

Pompeo, Amerika Birleşik Devletleri savunma kapasitesini geliştirmek ve İran’ın bölgedeki saldırganlığına karşı caydırıcılığın geri kazanılmasına yardımcı olmak için Suudi Arabistan’a ek olarak askeri teçhizatlar gönderileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, ABD Merkez Komutanlığının talebi üzerine, Suudi Arabistan’a yeni ek güç ve askeri teçhizatların gönderilmesine izin verildiğini, en kısa sürede teçhizatların bölgeye ulaştırılacağını duyurdu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Sosyal MedyaAmerika Birleşik DevletleriSavunma BakanlığıTwitterDışişleri Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı