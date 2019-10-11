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Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Şişli’de kırmızı ışıkta durmayan bir araç seyir halindeki başka bir araca çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 11 Ekim 2019 Cuma 09:20
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada
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Kaza, Şişli Geçit Sokak'ta 24 Ağustos Cumartesi gecesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Aydemir, 34 TJU 40 plakalı aracıyla sokak üzerinde seyir halindeyken kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen yoluna devam etti ve o esnada Merkez Caddesinden Mecidiyeköy istikametine seyretmekte olan Serhat Demir yönetimindeki 34 BA 7549 plakalı araca sür'atli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarında bulunan kaldırımın üzerine sürüklendi. Araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan Damla Ökmen, Helin Ökmen, Elif Ozan, Refiye Sezgin Özdemir ve Büşra Özdemir olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan alkol kontrolü sonucunda araç sürücülerinin alkollü olmadıkları tespit edildi.

“Yaralıların hepsi kadındı”

 Kazayı duyan Eren Habbani, “Bir buçuk iki ay kadar önce, gece saatlerinde bu yoldan bir araba geliyordu. O esnada başka bir araba da diğer taraftan geliyordu ve iki araç çarpıştı. 5 kişi yaralanmıştı, yaralıların tamamı kadındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatmışlardı” dedi.

Kaynak : İHA

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PolisKırmızı IşıkSezgin ÖzdemirTalat AydemirMecidiyeköy


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