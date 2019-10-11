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YPG, gazetecileri hedef aldı, iki AA muhabiri yaralandı

Sınırın Suriye tarafında YPG/PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgeden, Mardin Nusaybin'de Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin olduğu restorana iki kez ateş açıldı. Keskin nişancı tarafından açıldığı tahmin edilen ateşte, 2 gazeteci yaralandı. Ardından gazeteciler binadan tahliye edildi.

Güncel / 11 Ekim 2019 Cuma 14:09
YPG, gazetecileri hedef aldı, iki AA muhabiri yaralandı
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Suriye topraklarında Barış Pınarı Harekatı devam ederken YPG/PKK'lı teröristlerin Türkiye'nin sınıra yakın bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor.

Son olarak Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerin bulunduğu bölgeden Mardin'in Nusaybin ilçesine ateş açıldı.

Barış Pınarı harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu otelin çatı katındaki restorana yönelik saldırıda, 2 Anadolu Ajansı muhabiri sıçrayan cam kırıkları nedeniyle yaralandı. Yaralı gazetecilerin hayati tehlikesi yok.

Gazetecilerin saldırı sonrası mevzi alarak görevlerine devam ettiği görüldü. Ardından bir ateş daha açıldı.

GAZETECİLER TAHLİYE EDİLDİ

Saldırının ardından bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Gazeteciler güvenlik amacıyla polislerin gözetiminde binadan tahliye edildi.

SALDIRININ YAPILDIĞI BÖLGE ATEŞ ALTINDA

Saldırıyı gerçekleştiren YPG/PKK'lı teröristlerin olduğu bölge güvenlik güçleri tarafından ateş altına alındı.



7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU

Nusaybin'de dün de Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa'yı hedef alan terörist saldırılarda ise biri bebek 4 kişi şehit olmuş, 45 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak : AA

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