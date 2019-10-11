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Terör Yandaşları İHA Muhabirine Saldırıp Telefonunu Gasp Etti

İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgül ve kameraman Murat Başal, sınır ötesinden havan toplarının düştüğü Nusaybin ilçe merkezinde görevlerini yapmak isterken bir grup terör yandaşı tarafından darp edilerek, telefonu gasp edildi.

3. Sayfa / 11 Ekim 2019 Cuma 18:06
Terör Yandaşları İHA Muhabirine Saldırıp Telefonunu Gasp Etti
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Barış Pınarı Harekatının 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinde gelişmeleri takip eden İHA muhabirleri Beril Solmuşgül ve Murat Başal, bir grup terör örgütü PKK yandaşı tarafından sözlü hakarete uğradıktan sonra darp edildi. Muhabirlerden Beril Solmuşgül’ün cep telefonu gasp eden terör örgütü PKK yandaşları, daha sonra bindikleri araçla kayıplara karıştı.

Yaşadığı dehşet verici olayla ilgili konuşan Beril Solmuşgül, Nusaybin merkezde havan topu düştüğü yere haber takibi için geldiklerini söyledi.

Solmuşgül, “Köşede bekliyorduk. Beklerken, oradan geçen bir kişi, ‘Bu havan topları sizin suçunuz, sizler de yere yatıyorsunuz bu suça ortak oluyorsunuz. Sizler yüzünden bunlar oluyor’ diyerek üzerimize yürüdü. Olay sonrası gerginlik olmaması adına bölgeden ayrılmak isterken, plakasını aldığımız araçtan inen iki kişi, önce sırtıma tekme attı, ardından yüzüme yumruk atıp telefonumu alarak kayıplara karıştı. Bu sırada bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu” dedi.

Kaynak : İHA

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Terör ÖrgütüCep Telefonu


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