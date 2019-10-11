Suruç'ta sivillere yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı.



Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.



Havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivil şehit oldu.



7 SİVİL ŞEHİT OLMUŞTU



Nusaybin'de dün de Suriye sınırından atılan havan topları sonucu anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) şehit olmuş, 24 kişi yaralanmıştı. Şanlıurfa'yı hedef alan terörist saldırılarda ise biri bebek 4 kişi şehit olmuş, 45 kişi de yaralanmıştı.

