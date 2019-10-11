Öldürülen terörist sayısı 399 oldu

Milli Savunma Bakanlığı,Barış Pınarı Harekâtı kapsamında öldürülen terörist sayısının 399 olduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, bugün sabah 07.00'den itibaren Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine kara ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini açıkladı.
16 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlık, Twitter'dan yaptığı açıklamada toplam 16 teröristim etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık yaptığı ikinci açıklamada 'Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu. ' ifadelerini kullandı.
14 KÖY ALINDI
Harekatın 3. gününde teröristlerden arındırılan köylerin sayısı 14'e yükseldi.