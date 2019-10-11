Nusaybin'de sivillere saldırı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine büyük bir panik içerisine giren terör örgütü YPG, kalleş saldırılar düzenlemeye başladı.



YPG SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR



Alçak terör örgütü, Türkiye'deki sivil yaşam alanlarına havanlı saldırılar düzenlemeye başladı. Mardin'in Nusaybin ilçesine yönelik düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.



Yaralılara sağlık ekipleri anında müdahale ederken, ailelerde büyük bir acı vardı.







8 ŞEHİT 35 YARALI



Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.