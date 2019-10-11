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Nusaybin'de sivillere saldırı

YPG/PKK'lı teröristler Nusaybin'e havanla saldırdı. Saldırılarda 8 sivil şehit olurken, 35 kişi yaralandı.

Güncel / 11 Ekim 2019 Cuma 20:12
Nusaybin'de sivillere saldırı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatması üzerine büyük bir panik içerisine giren terör örgütü YPG, kalleş saldırılar düzenlemeye başladı.

YPG SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Alçak terör örgütü, Türkiye'deki sivil yaşam alanlarına havanlı saldırılar düzenlemeye başladı. Mardin'in Nusaybin ilçesine yönelik düzenlenen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılara sağlık ekipleri anında müdahale ederken, ailelerde büyük bir acı vardı.



8 ŞEHİT 35 YARALI

Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 8 kişi şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

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