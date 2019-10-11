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Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Eritre ile barışın sağlanmasında öncülük eden Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, 2019'da Nobel Barış Ödülü'nü kazandı

Dünya / 11 Ekim 2019 Cuma 12:23
Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin oldu.

Jüri, Eritre ile 1998'den başlayıp iki yıl süren savaşın bitmesindeki rolü nedeniyle Ali'ye ödülün verileceğini duyurdu.

İki Afrika ülkesi, aralarındaki düşmanlığı ancak 2018 yılında sonlandırmıştı.

Abiy Ahmed Ali, ayrıca Sudan'daki darbeden sonra askerlerle siviller arasındaki görüşmelerde de arabuluculuk rolü üstlenmişti.

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