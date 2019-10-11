NATO'dan Barış Pınarı açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul'a geldi. Özel bir uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Stoltenberg'ın önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek ortak bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Stoltenberg'ın daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.



İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofise geçti. Genel sekreter Jens Stoltenberg, burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.



Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.



Görüşmenin ardından Çavuşoğlu ve Stoltenberg ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundular.



Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Söz konusu harekat NATO'nun güney sınırlarını tehdit eden terör unsurlarını hedef alıyor. Harekatımızla ilgili bilgi verdim. Terörizme karşı mücadele edilmesini ilettik. Müttefiklerimizin dayanışmasını görmek isteriz" diyerek şöyle devam etti:



"Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir. Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.



Hepsi PKK ile YPG'nin aynı olduğunu biliyor, tüm konuşmalarında herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin haklı olduğunu söylüyor, bu endişe meşruysa bu endişeye sebep olan terör örgütüyle mücadele de meşrudur. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu açıkça ifade ettik, harekat bir terör örgütüne karşı.



Destek veren ülkeler için söylüyorum, bu senin ikiyüzlülüğündür. Türkiye diplomasiyi sonuna kadar denemiştir ama olmayınca bu tehdidi bertaraf etmek durumundadır. NATO müttefiklerini korumak için planlar kabul edilir, Türkiye'yi koruma planı da NATO konseyi tarafından onaylanmıştır, burada da YPG-PYD net bir şekilde vardır, daha sonra 8 ülke bunu haksız şekilde bloke etmiştir.



Sonuna kadar teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakılması mümkün değil. Serbest bırakılmaları bir kenara hesap vermeleri konusunda herkesten daha hassasız. DEAŞ en çok Türkiye’yi hedef almıştır."



Genel Sekreter Stoltenberg ise, şunları söyledi:



"Türkiye bizim ittifakımızın çok güçlü bir üyesi. Türkiye, çok zor bir bölgenin sınırında bulunuyor. NATO ittifakındaki hiçbir ülke, Türkiye kadar Ortadoğu'dan kaynaklanan şiddete maruz kalmadı. Şu anda devam eden harekatla ilgili endişelerimi paylaştım, gerilimin artırılmamasını hatırlattım.



Türkiye'nin katkılarını çok önemsiyorum ve takdir ediyorum. Türkiye'nin halkının güvenliğini sağlamak bizim de görevimiz, terörizme karşı birlikte savaşmak zorundayız. Bizim ortak bir düşmanımız var burada: DEAŞ. Yakalanan DAEŞ'lilerin tekrar kaçması önlenmeli."



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