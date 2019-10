Kömür karası eller Mehmetçik'e dua için açıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğünde 08.00-16.00 vardiyasında çalışacak madenciler, harekatın başarıya ulaşması için dua etti, Kur'an-ı Kerim okutuldu.



Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



'Arkadaşlarımız, Suriye'de vatan topraklarının istikbali ve ülkemizin geleceği için vatan hainlerini temizleme operasyonunun başarıya ulaşması, Mehmetçik'in ayağına taş değmemesi için dua programı düzenlediler. Madencilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler de askerimiz için buradan dua ediyoruz. Rabbim inşallah Türk ordusunu muzaffer eyler. Ülkemizi bölmek isteyen, içerideki hainlerle iş birliği yapan tüm insanlık ve İslam düşmanlarına karşı Allah ordumuzu muzaffer eylesin.'













Madencilerden Halil Bezir de Mehmetçik ile gurur duyduklarını aktararak, 'Her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Dualarımız onlarla. Verdikleri mücadele kolay değil. Dua ediyoruz onlar için ve onları çok seviyoruz.' diye konuştu.







Madencilerden Durmuş Erkan Yılmaz da Mehmetçik'e, dualarla destek olmayı istediklerini belirterek, Mehmetçik'in, bu mücadelenin üstesinden başarıyla geleceğini ve her zaman onların yanında olduklarını ifade etti.











Maden işçileri daha sonra ocağa inerek vardiyalarına başladı.

