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Hastane bahçesinde çatışma: 1ölü 3 yaralı

Tokat Devlet Hastanesi girişindeki yolda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 10 Ekim 2019 Perşembe 23:32
Hastane bahçesinde çatışma: 1ölü 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesi girişinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca, sopa ve tornavidanın kullanıldığı olaya çok sayıda polis sevk edildi. Yaralanan 4 kişiye yaklaşık 100 metre uzaklıktaki acil servis çalışanları ve doktorlar müdahale etti. Hastaneye sedye ile kaldırılan 4 yaralılardan durumu ağır olan Yakup Endiz (50) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastanede gözyaşlarına boğulurken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavgada gözaltına alınan 4 kişi polis merkezine götürüldü.

Olay; Silahlı kavgada ölen Yakup Endiz’in İl Emniyet Müdürlüğünde sivil memur olarak çalıştığı öğrenilirken, olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Tokat Devlet Hastanesine eşini getiren Endiz’in, karşı tarafla çay ocağı satışından dolayı anlaşmazlık yaşadığı, şahısların hastaneye gelmesi üzerine kavga çıktığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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